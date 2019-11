Soltura de Lula é comemorada em atos na Capital

Após a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores se mobilizam em atos nas ruas de Fortaleza. Desde o início da tarde, militantes do PT se concentram em um cruzamento do bairro Aldeota. Já no início da noite, dezenas de pessoas também começaram a chegar à sede do PT Ceará, no bairro Benfica, para um ato de comemoração pela decisão judicial que libertou o ex-presidente.

Também em Fortaleza, uma manifestação a favor da prisão após condenação em segunda instância, proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), está marcada para este sábado (9).

No cruzamento das avenidas Antônio Sales com Rui Barbosa, militantes do PT promovem um 'bandeiraço' com entrega de adesivos e cartazes aos motoristas parados no semáforo. Um carro de som acompanha os manifestantes com músicas do partido.

Para o secretário de organização do PT Ceará, Renan Sousa, a decisão do STF representa a "restituição da Justiça brasileira". “A gente viu que desde o início esse processo era fraudulento. A soltura dele é muito emocionante para todos nós, porque nós construímos nossas vidas baseada na luta social”, disse. Motoristas de veículos que passam pelo local respondem à mobilização com buzina e gritos de apoio à soltura de Lula. O trânsito flui normalmente.

Vereadores e dirigentes do partido compareceram à comemoração. "Hoje é muita celebração, ao mesmo tempo, com a consciência de que essa luta vai continuar, que a guerra jurídica continua em curso", disse o vereador Guilherme Sampaio (PT). "Mas é bom frisar que essa não é a decisão justa que nós esperamos para o Lula. O que nós queremos da Justiça é a declaração da sua inocência", completou

Já no Benfica, apoiadores do ex-presidente começaram a chegar à sede do PT Ceará, na Avenida da Universidade, no fim da tarde. A expectativa é que, após a dispersão do movimento no cruzamento da Aldeota, militantes se dirijam ao local.

Emocionado, o vendedor Simão Tavares disse que a saída do ex-presidente da prisão representa uma vitória. "Perdi muitos amigos durante minha militância, fui humilhado, principalmente nas eleições do ano passado por apoiar o PT. E agora, a saída do Lula traz de volta toda a nossa força de que é possível para continuar lutando por um Brasil melhor", ressaltou.