Sesa reabre seleção pública para consórcios de saúde e aumenta número de vagas

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) reabriu, nesta terça-feira (14), as inscrições da seleção pública para a contratação de gestores de consórcios de saúde, que administram Policlínicas e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Agora, os interessados podem se candidatar até o dia 24 de janeiro (antes, as inscrições encerravam no dia 13), no site da Escola de Saúde Pública. O processo seletivo passou quase uma semana suspenso, após prefeitos presidentes de consórcios questionarem o processo.

As inscrições custam R$ 350 e o salário varia de R$ 12 mil a R$ 15 mil.

Na semana passada, o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, informou que a suspensão ocorreu para alterações no edital. Segundo ele, alguns pontos não estavam claros, como a remuneração variável, por exemplo. À época, ele garantiu que o processo estava mantido e que as inscrições seriam reabertas e, consequentemente, prorrogadas. A data da prova também foi alterada, passando do dia 26 janeiro para o dia 9 de fevereiro.

Com as alterações, o número de vagas aumentou, passando de 258 para 430, sendo 86 efetivas e 344 para cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de secretário executivo, diretor administrativo-financeiro, diretor geral da policlínica e diretor geral de CEO.

Impasses

Desde a abertura da seleção pública, prefeitos presidentes de consórcios têm questionado a validade seleção. Ele ameaçaram, inclusive, tentar derrubar o processo na Justiça caso o secretário da Saúde não voltasse atrás. Depois, eles queriam que, pelo menos os cargos de secretário executivo e de diretor administrativo-financeiro permanecessem preenchidos por indicação.

Na quinta-feira (9), um grupo de chefes municipais foi até a sede da Sesa para se reunir com Dr. Cabeto, para tentar resolver os impasses. No entanto, eles saíram de lá antes que o secretário chegasse, depois de esperarem quase duas horas. Apesar das divergências, a seleção foi mantida.