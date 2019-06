"Será que vale a pena?", questiona Tabata Amaral sobre carreira política

Tomando cada vez mais projeção nacional, a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) cumpre agenda no Ceará com a pauta da educação. Na tarde desta sexta-feira (14), a parlamentar visitou o Cuca do Mondubim e falou aos estudantes sobre pobreza e futuro.

Justificando a escolha pela política como estratégia para o desenvolvimento da educação, a parlamentar relembrou a trajetória ainda curta nos corredores do parlamento.

"Tem vezes que a gente pensa assim: poxa, será que vale a pena? Porque é duro, porque tem rasteira, porque é difícil. Cada vez que eu olho trabalhos como esses, cada vez que eu encontro talentos como esses, cada vez que eu tenho uma conversa como essa eu tenho absoluta certeza que eu estou onde deveria estar", conclui.

Sem conceder entrevista à imprensa, a pedetista direcionou as atenções aos frequentadores do centro de cultura e arte da Capital. "A gente tem que ter um espaço que valorize e que incentive toda a arte, criatividade, vida que existe na periferia", discursou.

Tabata chegou ao centro de arte e cultura acompanhada do prefeito Roberto Cláudio (PDT) e do deputado federal André Figueiredo (PDT). Mais cedo, participou de evento em uma faculdade particular e visitou uma escola municipal de tempo integral.

Apontando a deputada como "uma grande revelação da política", Roberto Cláudio disse que a correligionária "é uma das vozes jovens mais convictas, politizadas e que têm defendido com mais qualidade a educação pública brasileira". A pauta levada como prioridade no mandato da parlamentar é uma das agendas mais caras do PDT, disse o prefeito.

Líder do PDT na Câmara dos Deputados, André Figueiredo disse que a colega de bancada "é uma liderança que se diferencia de muitos parlamentares" e que "trazê-la aqui a Fortaleza é nessa perspectiva" porque "ela tem uma visão da educação como instrumento de igualdade de oportunidades, e como o grande motor propulsor de um Brasil diferente".

Tabata Amaral continua a agenda pelo Ceará neste sábado (15), em Sobral. A viagem para o município ocorre ainda nesta sexta-feira (14).