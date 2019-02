Senado aprova autorização de empréstimo de R$ 274 mi pelo Banco Mundial para Fortaleza

O plenário do Senado Federal aprovou, na noite desta terça-feira (26), autorização para empréstimo de até US$ 73,3 milhões - cerca de R$ 274,4 milhões - para o município de Fortaleza. Os recursos, do Banco Mundial, são destinados ao financiamento parcial do "Programa Fortaleza Cidade Sustentável". Na manhã desta terça-feira, a pedido do senador Tasso Jereissati (PSDB), a Comissão de assuntos Econômicos (CAE), havia aprovado, em decisão unânime, a tramitação em regime de urgência da matéria.

A Prefeitura de Fortaleza informou que as ações vão começar ainda no primeiro semestre deste ano. O prefeito Roberto Cláudio agradeceu o envolvimento dos senadores cearenses Cid Gomes e Tasso Jereissati. "Encontrei apoio e engajamento, inclusive na articulação com o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Plínio Valério, do Amazonas, a quem pude agradecer por meio de ligação telefônica. Agora, é agilizar as ações, iniciar as obras e garantir os benefícios à nossa população, construindo um legado para a Cidade que vai ultrapassar gestões”, afirmou.

Projeto

De acordo com o a Prefeitura de Fortaleza, o objetivo geral do Programa é promover a integração entre os ambientes natural e construído na capital cearense, de modo a impactar positivamente na saúde ambiental e na segurança da população. Para isso, são previstas a execução de despesas ao longo de seis anos em dois componentes: “Recuperação do Ambiente Social, Urbano e Ambiental” e “Governança, Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental”.

O programa prevê a implementação de atividades do componente ‘Águas da Cidade’, parte da política ambiental de Fortaleza. De acordo com projeto, a obra irá beneficiar moradores que não possuem rede de água e esgoto por meio da instalação gratuita, beneficiando cerca de 16 mil domicílios.

Com a implementação, os imóveis que estão na Bacia da Vertente Marítima, faixa de terra localizada entre a desembocadura dos rios Cocó e Ceará - da Barra do Ceará até o Centro - passam a contar com sistema de esgotamento sanitário, o que também aumentará os índices de balneabilidade de toda a orla oeste de Fortaleza.

Além das ações voltadas para saneamento básico, o Programa Fortaleza Cidade Sustentável promete a revitalização dos 12 quilômetros de extensão do Parque Rachel de Queiroz. Atravessando 14 bairros da cidade, a área receberá ciclovia, equipamentos de esporte, urbanização, além de ações para a conservação da fauna, flora e recursos hídricos.