Secretaria de Saúde elege primeira direção de consórcio com novos critérios

A Secretaria de Saúde do Ceará elegeu nesta quinta-feira (4) a primeira direção de consórcio de saúde com os novos critérios estabelecidos pelo titular da pasta, Dr. Cabeto. A prefeita de Granja, Amanda Arruda Menezes, foi escolhida por consenso como a gestora do Consórcio de Camocim, responsável Barroquinha, Chaval, Granja, Martinópole e Camocim. Mesmo sem a necessidade de voto do Governo, os parâmetros técnicos estavam à disposição. O novo modelo foi adotado para impedir influências políticas na gestão das ferramentas.

A assembleia foi comandada pelo secretário-executivo da Secretaria de Saúde, Marcos Gadelha, na presença de representantes de todos os municípios. Como apenas uma chapa se candidatou, não foi necessário comparar o índice de mortalidade infantil das cidades, primeiro critério definido pelo Governo. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Ceará, na última quarta-feira (3), com a presença do Dr. Cabeto, para debater a problemática envolvendo

Consórcios e repasses

Segundo Marcos Gadelha, a taxa de mortalidade infantil é um indicador global, que vai interferir não apenas na escolha de presidentes de consórcios, mas também no repasse de recursos estaduais para determinadas unidades assistenciais de municípios.

"Mas é preciso também a gente ouvir os municípios, ter como parceiros. O sistema de saúde é descentralizado, significa que parte dos recursos estão alocados nos municípios e para eles participaram da gestão é preciso que o Estado faça essa governança do sistema", afirmou.