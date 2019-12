Secretaria analisa projetos para espigão da Av. João Cordeiro, onde ficaria a 'London Eye' cearense

Após desistir de construir uma roda-gigante no espigão da avenida João Cordeiro, a secretaria do Turismo de Fortaleza (SetFor) analisa estudos sobre novos projetos para o local. Ainda em julho, mês da suspensão, a pasta lançou um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para empresas que quisessem realizar obras no lugar.

À época do cancelamento, o titular da SetFor, Alexandre Pereira, disse que o empreendimento “poderia ter alguma chance de não dar certo em função do valor do investimento”, apesar de acreditar que seria bom para a Capital.

Os novos estudos para o local, elaborados pelas empresas KL Engenharia e Construcap, estão em análise na pasta. A intenção será trabalhar nos mesmos moldes dos outros espigões, do Náutico e da Rui Barbosa, “deixando em aberto para que investidores possam trazer várias opções de projetos até de uma roda-gigante, inclusive, mas não necessariamente somente uma roda”, de acordo com declaração do secretário em julho.

O coordenador-geral de Parcerias Público-Privadas (PPP) da Prefeitura, Rodrigo Nogueira, explica que, após a análise, será lançada uma consulta pública de 30 dias e, dentro desse período, será promovida uma audiência pública sobre o assunto. Sendo assim, o próximo passos serão fechar os estudos e lançar o edital final.

Ele também informa que na próxima semana serão lançados os editais de projetos para os espigões da avenida Rui Barbosa e do Náutico.

Roda-gigante no Rio de Janeiro

A estrutura inspirada na London Eye, de Londres, e pensada para Fortaleza teve o croqui apresentado em maio pela empresa Amuse BR. Ela teria 100 metros de altura, 12 a mais que a Rio Star, que será inaugurada no Rio de Janeiro na sexta-feira (6). As dimensões da atração carioca fazem dela a maior roda-gigante da América Latina.

Proporções

Além de se tornar a maior roda-gigante da América Latina, a atração em Fortaleza teria mais que o dobro da altura de 38 metros do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Ela também ultrapassaria em altura o Elevador Lacerda, em Salvador, com uma diferença de 27 metros.

O projeto da Amuse-BR, previa ainda um equipamento com 24 cabides climatizadas e capacidade para 32 pessoas cada uma. A capacidade máxima de transporte seria de 768 pessoas.