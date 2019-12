Saiba como fica o seu bairro com a proposta de nova regionalização de Fortaleza

Nesta segunda-feira (16), em sessão extraordinária na Câmara Municipal, será a lido em plenário o projeto de lei que prevê um novo zoneamento de Fortaleza. A proposta enviada pela Prefeitura estabelece uma reorganização da cidade, com o aumento do número de secretarias regionais e a implantação de39 territórios.

O objetivo das mudanças, de acordo com a Prefeitura, é diminuir as diferenças entre as regiões da Capital e lhes dar maior autonomia administrativa. Com isso, serviços como a manutenção preventiva de escolas e postos de saúde, a capinação e limpeza de ruas passam a ser de responsabilidade direta das secretarias regionais e não de secretarias temáticas.

Nova territorialização

O texto enviado à Câmara, no último dia 13, institui a criação de fóruns territoriais, constituídos pelos seus respectivos moradores, com o objetivo de ampliar a participação popular na administração pública. Eles seriam instaurados nos novos 39 territórios previstos no projeto.

Caso aprovadas, essas subdivisões serão coordenadas por pessoas responsáveis pelo diálogo com as suas respectivas Secretarias Regionais que, como consta na proposta, deverão passar de sete a 12. Estas seriam vinculadas à Secretaria Municipal de Gestão Regional, que deve substituir a atual Coordenadoria Especial de Articulação das Secretarias Regionais.

As mudanças foram pensadas considerando critérios como a quantidade de habitantes de cada região, a área de cada bairro, a aproximação cultural e a utilização de equipamentos públicos pelos moradores.

Como ficará o seu bairro

O número de Secretarias Regionais passa de sete a 12. Nelas, ficarão os novos territórios, com seus respectivos bairros e fóruns territoriais de participação popular. Com isso, ocorrerá uma redistribuição de bairros na Capital. Confira abaixo as mudanças:

Regional 1

Território 1: Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema

Regional 2

Território 2: Vila Velha e Jardim Guanabara

Território 3: Barra do Ceará

Território 4: Cristo Redentor e Pirambu

Território 5: Carlito Pamplona e Jacarecanga

Território 6: Jardim Iracema, Álvaro Weyne e Floresta

Regional 3

Território 7: Aldeota e Meireles

Território 8: Papicu, Varjota e De Lourdes

Território 9: Vicente Pinzon, Cais do Porto e Mucuripe

Território 10: São João do Tauape, Dionísio Torres e Joaquim Távora

Regional 4

Território 11: Antônio Bezerra, Olavo Oliveira e Quintino Cunha

Território 12: Padre Andrade e Presidente Kennedy

Território 13: Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo

Território 14: Amadeu Furtado, Parque Araxá, Parquelândia e Rodolfo Teófilo

Regional 5

Território 15: Benfica, Fátima, e José Bonifácio

Território 16: Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro

Território 17: Parangaba, Itaoca e Vila Peri

Território 18: Aeroporto, Vila União e Parreão

Regional 6

Território 19: Serrinha, Itaperi e Dendê

Território 20: Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré

Território 21: José Walter e Planalto Ayrton Senna

Regional 7

Território 22: Praia do Futuro I e Praia do Futuro II

Território 23: Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco

Território 24: Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante

Território 25: Edson Queiroz, Sapiranga e Sabiaguaba

Regional 8

Território 26: Aerolândia e Alto da Balança

Território 27: Cidades dos Funcionários, Jardins das Oliveiras e Parque Manibura

Território 28: Messejana, Cambeba e Parque Iracema

Território 29: Lagoa Redonda, Curió, Guajerú e José de Alencar

Território 30: Paupina, São Bento e Coaçu

Regional 9

Território 31: Barrosos e Cajazeiras

Território 32: Conjunto Palmeiras e Jangurussu

Território 33: Ancuri, Pedras e Santa Maria

Regional 10

Território 34: Canindezinho, Parque Santa Rosa, Presidente Vargas, Conjunto Esperança, Parque São José, Novo Mondubim e Aracapé.

Território 35: Maraponga, Vila Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim.

Regional 11

Território 36: Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano e Pici

Território 37: Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube

Território 38: Genibaú, Conjunto Ceará 1 e Conjunto Ceará 2

Regional 12

Território 39: Bom Jardim, Bonsucesso, Siqueira, Granja Portugal e Granja Lisboa