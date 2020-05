Roberto Cláudio pede isolamento aos fortalezenses a poucas horas do novo decreto: "É um apelo"

O prefeito Roberto Cláudio (PDT), em transmissão nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (7), fez um alerta aos fortalezenses sobre o novo decreto que vai passar a vigorar na Capital a partir desta sexta-feira (8).

"Presenciamos, ao longo dos últimos dias, uma ascensão diária de número de óbitos", disse o prefeito, ao argumentar da necessidade de prevenção por parte da população.

Como já anunciado, a partir desta sexta (8) a cidade de Fortaleza vai enfrentar regras mais duras para o combate à propagação da Covid-19. São medidas para evitar a aglomeração de pessoas nas ruas, e restingir o deslocamento.

Segundo Roberto Cláudio, tanto Governo do Estado quanto Prefeitura estão realizando "investimentos na atenção primária, na emergência, na compra de insumos, contratação de profissionais, entre outros, desde que a pandemia começou na cidade de Fortaleza".

O pedetista ressalta que, apesar dos investimentos, as gestões passaram "a presenciar a saturação do sistema de saúde, público e privado".

De acordo com o prefeito, o sistema "está chegando no limite da sua exaustão" mesmo com a criação de uma rede paralela de atendimento à população contaminada com o novo vírus. "O tempo da doença é muito mais rápido do que o tempo de abertura de novos serviços, de novos leitos", alertou.

A poucas horas para o início de regras mais duras para o combate à doença na Capital cearense, o chefe do Executivo municipal disse que "não há saída mais simples, mais barata, de melho custo benefício e mais transformadora" do que o isolamento, e pediu conscientização.

"Mais do que essa grande operação, a maior importância é a consciência de cada um de nós".

"Temos que cuidar um do outro. Essa doença não tem vacina, não tem remédio. Chega uma hora que é tanto doente ao mesmo tempo que vai faltar leito, atendimento para pessoas", disse o prefeito.

"É um pedido, é um apelo", concluiu.