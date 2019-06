Rio de Janeiro: Prefeito Marcelo Crivella é absolvido em processo de impeachment

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aceitou hoje (25) o parecer da comissão processante sobre o impeachment do prefeito Marcelo Crivella e votou contra as denúncias analisadas pela comissão. Com a decisão, não haverá impeachment e o processo é suspenso pelos parlamentares.

Vereadores absolveram o Crivella de três denúncias relativas ao mesmo caso e aceitaram a sugestão da comissão entregue na última quarta-feira (19). Eles concluíram que Marcelo Crivella não teve culpa nas irregularidades cometidas.

Para a comissão, houve erros cometidos por servidores na renovação de contratos com empresas que administravam anúncios no mobiliário urbano. Com a suspensão dos acordos, a prefeitura terá que devolver R$ 68 milhões, valor que tinha sido adiantado às empresas.

O relator da Comissão do processo de impeachment, vereador Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos), pediu na última quarta-feira (19) o arquivamento do processo. A comissão processante concluiu que Crivella não cometeu nenhum crime na renovação dos contratos de publicidade para relógios de rua e pontos de ônibus.

O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felippe (PMDB), deu início a sessão plenária por volta das 14h de hoje (25). Logo no início, faltou luz no plenário da Câmara. Painéis de presença se apagaram, mas voltaram a funcionar na sequência.

Uma das galerias do Plenário do Palácio Pedro Ernesto, no Centro, estava lotada. Em apoio ao prefeito Marcelo Crivella, alguns grupos trouxeram cartazes e bandeiras.