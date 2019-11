Reta final de campanha: 22 mil eleitores de Aracoiaba devem escolher novo prefeito no domingo (1º)

Os eleitores de Aracoiaba, no Maciço de Baturité, voltam às urnas neste domingo (1º) para escolher um novo prefeiro e vice-prefeito, em eleições suplementares. Isso porque os candidatos eleitos em 2016 - Antônio Cláudio e Maria Valmira Silva de Oliveira, respectivamente - tiveram os seus diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). Dois candidatos estão na disputa: Thiago Campelo (PDT), em coligação que reúne PDT, PP, PT e PSDB, e Wellington Oliveira (PL), da chapa composta por PL, PSC e PSD.

O candidato do PL na eleição suplementar, conhecido como Edim da Bill, segue trajetória familiar política no município. É filho de Dona Bill, ex-vice-prefeita cassada, e do vereador licenciado Wellington Silva, ex-presidente da Câmara – além de, claro, irmão do cantor de forró Wesley Safadão. Já o apoio ao postulante do PDT vem do ex-presidente da Câmara e atual prefeito, Hélder Paz.

O município, que tem 22.988 eleitores aptos, vão escolher seu gestor entre dois candidatos. As eleições ocorrem no domingo das 8h às 17h. De acordo com Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as campanhas eleitoras dos candidatos se encerram na noite deste sábado (30), quando poderão ser realizadas apenas caminhadas, carreatas e distribuição de material propaganda política. Nesta sexta-feira (29), ocorrem os últimos comícios.

O pleito ocorrerá em 85 seções, com a colaboração de 340 mesários. A juíza da 67ª Zona Eleitoral, Cynthia Pereira Petri Feitosa, comandará o processo eleitoral, ao lado do promotor eleitoral, Antônio Forte de Souza Júnior, e do chefe de cartório, Samuel Apoliano Sobreira.

Duas coligações concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito:

- Coligação "Unidos para reconstruir Aracoiaba” (PDT – PP – PT- PSDB - 12) - Thiago Campelo Nogueira (candidato a prefeito) e Selma Maria Bezerra Gomes (candidata a vice-prefeita);

- Coligação "Um novo tempo vai começar” (PL - PSC - PSD - 22) - Wellington Silva de Oliveira (candidato a prefeito) e José Wilson Dantas da Silva (candidato a vice-prefeito).

Para garantir a segurança do pleito, haverá reforço na segurança em Aracoiaba. Estão escalados 78 policiais militares, cinco policiais federais e dois bombeiros militares.

Cassação

Em 30 de agosto de 2018, o TRE-CE manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito Antônio Cláudio, e da vice-prefeita, Maria Valmira Silva de Oliveira, que haviam sido cassados, por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal também determinou a inelegibilidade dos dois por oito anos.

Ocorre que em 24 de setembro de 2018, a poucos dias da eleição suplementar, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a suspensão do pleito e o retorno ao cargo do prefeito Antônio Cláudio, e da vice-prefeita, Maria Valmira Silva de Oliveira, até o julgamento do mérito da ação cautelar.

Em 24 de setembro de 2019, o TSE revogou liminar anteriormente concedida, a fim de restabelecer os efeitos do aresto regional que confirmou sentença que decretou a perda do diploma do vencedor do pleito majoritário e determinou a renovação das eleições no município.