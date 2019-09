Reprovação do governo Bolsonaro chega a 38%, diz datafolha

A reprovação do governo Bolsonaro, que completou 8 meses, aumentou, segundo pesquisa nacional do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (2). De acordo com o levantamento 38% dos brasileiros o consideram ruim ou péssimo. São 29% os que o consideram ótimo ou bom e outros 30% avaliam o governo como regular. Apenas 2% não souberam ou não quiseram responder.

Os números representam uma queda de popularidade em comparação à pesquisa realizada pelo instituto em julho deste ano. À época, o governo era ruim ou péssimo para 33%, ótimo ou bom para outros 33% e regular para 31%. Os mesmos 2% não souberam ou não quiseram responder.

Para o levantamento mais recente, o Datafolha ouviu 2.878 pessoas nos dias 29 e 30 de agosto. Os entrevistados de 175 cidades do País tinham mais de 16 anos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O período entre as duas pesquisas corresponde ao da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e da série de declarações ´polêmicas do presidente, dentre as quia a sugestão de que o pai do presidente da OAB foi morto por companheiros de luta armada na ditadura e a crítica aos governadores do Nordeste, os "paraíbas". Também foi nesse intervalo que Bolsonaro indicou o filho Eduardo para assumir a embaixada brasileira em Washington, capital dos EUA.

Nos últimos dias, também causou impacto na imagem do governo a repercussão internacional do desmatamento e das queimadas da Amazônia.