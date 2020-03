Representantes de policiais e Comissão decidem destravar proposta de reajuste salarial de PMS

Representantes de policiais e bombeiros militares e a Comissão dos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) decidiram destravar a proposta do Governo do Estado com o reajuste salarial dos agentes e colocar a matéria em votação até, no máximo, próxima semana. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (16), durante reunião no salão nobre da Assembleia Legislativa.

Representante da classe, o vereador Sargento Reginauro (sem partido) informou que a categoria decidiu acatar a tabela original para que os PMs e bombeiros recebam a correção salarial no próximo mês. Ele temia que o Legislativo Estadual suspendesse os trabalhos antes de votar a matéria, devido a pandemia do coronavírus, adiando, por tempo indeterminado, a votação do reajuste. Antes, os intelocutores tentavam diminuir os percentuais de aumento propostos para as maiores patentes para aumentar o salário oferecido aos praças, obedecendo o impacto no orçamento estabelecido pelo governador Camilo, que é de R$ 495 milhões.

"Como não há realmente nenhuma possibilidade de aumentar a proposta com novos recursos, e para não perder esse prazo para os servidores militares receberem um aumento efetivo, ficou definido colocar a tabela em votação, da forma como ela está", explicou Reginauro.

Para pagar a primeira parcela do reajuste dos policiais e bombeiros militares, a proposta precisa ser votada neste mês, antes do fechamento da folha de pagamento dos agentes, para que eles recebem o aumento em abril.

Vice-líder do Governo Camilo na Assembleia, a deputada Augusta comemorou a decisão e disse que os representantes adotaram uma posição sensata.

"O projeto agora vai poder tramitar de fato, poder ir para votação. Caso contrário, se os impasses continuassem, teria a possibilidade de não conseguir nada agora, porque o Governo vai concentrar recursos para combater a crise do coronavírus, que já está mexendo na economia do país. E eles (representantes) entenderam esse momento, que é algo sério, e realmente decidiram acatar o que já tinha sido acordado. A decisão foi um grande ganho para o Governo do Estado, mas principalente para Polícia Militar e para os Bombeiros, que devem receber o aumento no próximo mês", ressaltou Augusta.

Aumento

O projeto de lei do governador Camilo Santana (PT) eleva o salário de um soldado, por exemplo, dos atuais R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil até 2022. As correções serão pagas em três parcelas, sendo a primeira prevista para o próximo mês e as outras duas para março de 2021 e março de 2022. A medida irá gerar um impacto de R$ 495 milhões aos cofres do Estado.