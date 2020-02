Representantes da PM e dos Bombeiros marcam nova reunião sobre reajuste para quinta-feira (13)

Após reunião nesta segunda-feira (10), representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará terão um novo encontro com membros do Governo do Estado para tentar chegar a uma definição sobre o reajuste salarial para as categorias. Eles irão se reunir, novamente, na próxima quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa, para tentar chegar a consenso sobre uma proposta.

De acordo com o líder do Governo, deputado Júlio César Filho (Cidadania), a categoria pediu números do quantitativo de cada patente e dos valores gastos com remuneração, para poder avaliar os números apresentados pelo Estado. Conforme o parlamentar, os dados serão enviados ainda nesta terça-feira (11) para as entidades.

Além disso, o Governo levou a proposta inicial da categoria para avaliação, que pede que o salário de um soldado, por exemplo, passe dos atuais R$ 3.475,74 para R$ 4.748,95.

O plano inicial do Executivo Estadual ajustava a remuneração de R$ 3.475,74 até chegar a R$ 4.206,23 em 2022.

O presidente da Associação das Praças do Estado do Ceará (Aspra), sargento Eliziano Queiroz, ressaltou que as correções pleiteadas pela entidade abrangem a inflação dos últimos seis anos. Eles também querem a redução do número de parcelas da correção, prevista para se encerrar em dezembro de 2022.

Apesar de a reunião desta segunda ter acabado sem um consenso, Eliziano considerou "um avanço" as negociações, pelo fato de os representantes do Governo terem levado a proposta para análise.