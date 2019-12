Relatórios das PECs emergencial e dos fundos serão lidos nesta quarta em CCJ

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse na manhã desta quarta-feira, 4, que as PECs Emergencial e dos Fundos Constitucionais terão seus relatórios lidos hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

"A votação não será hoje (quarta), mas a tramitação deve ser célere. Já a PEC do Pacto Federativo deve levar mais tempo", afirmou, na abertura do "Seminário Regime de Recuperação Fiscal: aprendizados e desafios", organizado pela pasta.

Waldery Rodrigues voltou a defender a reformatação do federalismo fiscal brasileiro. "Fizemos essa análise ainda na transição de governo, no ano passado. É necessário analisar não somente a posição da União, mas claramente a posição dos Estados e municípios. Por isso enviamos ao Congresso três Propostas de Emendas à Constituição (PECs), ligadas ao redesenho do Pacto Federativo", afirmou.