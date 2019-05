Regulamentação dos "Trenzinhos da Alegria" volta a ser debatida na Câmara de Fortaleza

Após uma nova polêmica envolvendo os "Trenzinhos da Alegria" que circulam na Capital, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ) da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Didi Mangueira (PDT), decidiu pautar para esta quinta-feira (16) uma reunião para discutir projeto de Lei que trata da regulamentação da atividade. A matéria, no entanto, ainda deve passar por outros colegiados para somente depois ser votada em plenário.

A discussão sobre a regulamentação dos "Trenzinhos" se arrasta desde 2016 na CMFor, com dois projetos neste sentido transitando atualmente na Casa. Nesta terça-feira (14), o Diário do Nordeste mostrou que os projetos estavam parados, ambos na CCJ.

Segundo o portal da Câmara Municipal, a PLO 17/2018, de autoria do vereador Marcelo Lemos (PSL), tramita desde janeiro de 2018, recebeu uma emenda substitutiva e encontra-se aguardando parecer do relator da CCJ, o vereador Iraguassú Teixeira (PDT). Já o PLO 98/2019, do vereador Márcio Martins (PROS), foi apresentado no fim de março, e durante discussão na comissão, teve pedido de vista solicitado pelo vereador Guilherme Sampaio (PT).

Polêmica

A circulação dos "trenzinhos" por Fortaleza virou alvo de polêmica após um acidente que deixou várias pessoas feridas, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no Parque do Cocó, em janeiro deste ano. Nesta terça-feira (14), a necessidade de regras que orientem a atividade voltou a ser tema de debate depois que três "super-heróis" foram presos na Comunidade das Placas, no bairro Vicente Pinzón, com armas de fogo e coletes balísticos de lotes vencidos da Polícia Militar.

Com objetivo de discutir o tema, uma audiência pública, com direito a participação de “super-heróis” como "Power Rangers" e "Pantera Negra", chegou a ser realizada na Câmara Municipal de Fortaleza, mas depois a matéria não teve continuidade.