Reforma da previdência entra em semana decisiva para o governo

A comissão especial da reforma da previdência retomou nesta terça-feira (25), a discussão do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), após atingir o quorum de 25 deputados às 9h47. Ainda faltam 77 deputados inscritos se pronunciar sobre o assunto.

O deputado federal Heitor Freire (PSL) foi o primeiro cearense a registrar presença na comissão especial. O parlamentar esteve ausente no início da discussão na semana passada por estar em missão oficial no Uruguai, como membro do Parlasul.

Segundo Heitor, essa semana será decisiva para a tramitação da reforma da previdência. Ele defende que a proposta vai trazer um "alívio econômico" para o Brasil.

"Não dá mais para esperar. Outros assuntos tão importantes quanto a Previdência aguardam para serem debatidos e votados na Câmara, como a Reforma Tributária", disse o parlamentar.

O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), adiantou antes do início da reunião que ainda não é possível prever quando será iniciada a votação do relatório. "Vamos esperar o desenrolar dos trabalhos, hoje ao final da manhã vou sentar com o presidente da Casa e definir um prazo para votação", explicou.

Para oposição, segundo o deputado José Guimarães (PT/CE), a votação do relatório nesta semana é algo "irrealizável".

"Hoje ou amanhã vamos encerrar a discussão, mas o relator deve apresentar um novo relatório o qual vamos pedir vistas, então ao meu ver a votação da reforma no Plenário será somente no segundo semestre", informou o petista.