Quer participar de um bate-papo sobre Fake News? Faça sua inscrição

Caio Guimarães (TRE-CE), Inácio Aguiar (SVM) e Eulália Camurça, jornalista SVM e professora universitária e doutoranda em Direito Constitucional. Arte

O Sistema Verdes Mares promoverá, na próxima terça-feira, dia 17/03, às 19 horas, bate-papo sobre 'Fake News', com participação de Caio Guimarães, assessor jurídico da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral - CE (TRE) e a da jornalista Eulália Camurça, professora universitária e doutoranda em Direito Constitucional.

Com mediação do jornalista Inácio Aguiar, o evento acontecerá no Espaço Conexão SVM, no Shopping RioMar Fortaleza.

O encontro integra o projeto Terça da Conexão.

