Quadros são imagens de armas em resina e não representam perigo, diz André Fernandes após polêmica

Após postagem polêmica nas redes sociais na semana passada em que ele mostra armas na decoração do seu gabinete, o deputado André Fernandes (PSL) explicou, nesta segunda-feira (25), que são quadros decorativos com imagens de armas de resina em 3D e não representam perigo para a Casa e nem infringem as normas da Casa.

A postagem foi assunto de reunião da Mesa Diretora da Assembleia, na manhã desta segunda-feira, dia 25. Para André, a reunião foi um “furdunço” e reforçou que não desrespeitou o Regimento Interno da Casa.

“Eu recebi de presente alguns quadros decorativos 3D, que não chegam a ser réplica, porque é só metade, são feitas de resina. Eu sou armamentista, consultei a minha assessoria jurídica, não é quebra de decoro parlamentar. O gabinete é meu e isso não impõe perigo ou medo a ninguém”, defendeu.

Esclarecido

Após reunião da Mesa, em que André Fernandes foi convocado, o primeiro-secretário, deputado Evandro Leitao (PDT), disse que eles constataram não haver porte de arma no gabinete do parlamentar e a questão ficou resolvida. "Verificamos que se trata de um quadro em 3D, portanto não ferindo o regimento interno no que tange o artigo 366, que proíbe a posse e porte de arma. Isso é uma situação individual do parlamentar”, disse.