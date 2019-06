PSDB entra com representação contra deputado André Fernandes

O PSDB protocolou, no fim da manhã desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa, representação contra o deputado estadual André Fernandes (PSL) após ele acusar parlamentares - sem citar nomes - de envolvimento com facção criminosa.

A representação já foi recebida pelo ouvidor do Conselho de Ética, deputado Romeu Aldigueri (PDT), que deve notificar Fernandes e abrir prazo para apresentação de defesa. O deputado corre o risco de ser alvo de medidas disciplinares que, dependendo da gravidade, vão de censura verbal ou escrita até a cassação do mandato.

Ao justificar a representação, o presidente estadual do PSDB, Luiz Pontes, disse que o partido não poderia ficar “omisso” diante da gravidade da denúncia.

“A Assembleia, os partidos têm que tomar atitude no sentido de não colocar panos quentes. Queremos que ele diga [quem são os deputados], se foi Nezinho e, se tiver mais coisa ruim, que prove. Ele colocou sob suspeição todos os deputados. E acho até que a Assembleia deve fazer uma CPI e vou discutir isso com a nossa bancada”, sugeriu.

Outros partidos como o PDT e PT também devem ingressar com representações na Assembleia contra o deputado estadual. A sigla pedetista já está com a peça pronta e aguarda reunião com a Executiva Estadual do partido, marcada para a tarde desta quarta, para “bater o martelo” e apresentar o documento na Assembleia.

O Código de Ética da Casa determina que as representações devem ser subscritas pela executiva estadual do partido político com representação na Assembleia , atestando os nomes e cargos de quem subscreveu.

Denúncia

Depois de fazer o discurso na tribuna, o deputado André Fernandes (PSL) apresentou denúncia ao Ministério Público do Estado (MPCE), na última sexta-feira (14), em que acusa o colega, deputado Nezinho Farias (PDT), de integrar a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O deputado do PSL aponta que projeto de lei apresentado pelo colega para regulamentar jogos eletrônicos serviria para “lavagem de dinheiro” da organização criminosa por meio do “jogo do bicho”.

Nezinho nega integrar facções e defende que o projeto de lei em tramitação não legaliza jogos de azar. O objetivo da proposta, segundo ele, é tornar esporte as atividades que fazem uso de artefatos eletrônicos e que se caracterizam pela competição de dois ou mais participantes, e reconhecer os usuários dos games como atletas.

Trâmite

O presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Granja (PDT), explicou o trâmite da representação contra André Fernandes a partir de agora.

“O ouvidor vai fazer avaliação se tá tudo ok é uma vez sendo atendida os princípios constitucionais, tem prerrogativa de abrir o processo disciplinar ou pedir o arquivamento. Qualquer que seja a posição dele quem dá o veredito final é o próprio Conselho de Ética. Se for abrir a instrução do processo, ele vai mandar o comunicado para o deputado acusado para apresentar sua defesa e será também criado uma espécie de sub-conselho, composto pelo presidente, relator e revisor, que é quem vai materializar o processo de audiência”.