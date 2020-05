'Proposta do Senado não será suficiente para socorrer municípios', diz Frente dos Prefeitos 

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgou nota nesta sexta-feira (1º) criticando a alteração na proposta de partilha dos recursos federais para estados e municípios apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) na quinta-feira (30). Para a FNP, a proposta "desvia do objetivo original" e aponta recursos que "não serão suficientes para o equilíbrio das contas no exercício".

A alteração incide sobre o chamado Plano Mansueto, aprovado na Câmara dos Deputados. O agora Programa Federativo de Enfrentamento ao coronavírus estabelece repasse menor que o proposto pela Câmara.

Serão até R$ 60 bilhões, em quatro parcelas, para que governadores e prefeitos tomem medidas nas áreas de saúde e assistência social para a contenção do novo coronavírus (Covid-19).

Em troca do auxílio, estados e municípios terão que se abster de reajustar o salário de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021.

A crítica dos prefeitos recai principalmente no montante e na divisão de recursos.

"Qualquer forma de composição de indicadores para divisão de recursos que não obedeça estritamente às receitas (e, consequentemente, às despesas) ordinárias alcançadas em 2019 poderá resultar, em pouco tempo, na demanda de um novo socorro para os municípios", diz a nota.

Divisão

De acordo com o texto, a União repassará R$ 60 bilhões a estados, Distrito Federal e municípios em quatro parcelas mensais e iguais, durante o exercício de 2020. Essa verba deverá ser aplicada pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à covid-19 e na mitigação dos efeitos financeiros da pandemia.

O montante deverá ser distribuído da seguinte forma: