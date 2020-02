Proposta de reestruturação das carreiras policiais deve ser enviada neste mês à AL-CE, diz Camilo

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), prometeu, nesta segunda-feira (3), enviar, ainda em fevereiro, a proposta de reestrutura da carreiras policiais à Assembleia Legislativa do Ceará. Camilo participou da cerimônia de abertura dos trabalhos no Poder Legislativo.

"É uma proposta que deve impactar, nos próximos anos, em R$ 440 milhões aos cofres públicos do Estado", disse o governador, durante a cerimônia de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo estadual.

Camilo Santana disse ainda que a proposta é uma "demonstração do governador, do Governo, da importância que a gente tem dado para esse segmento da segurança pública em nosso Estado".

Insatisfações

O anúncio do chefe do Executivo acontece pouco mais de um mês depois de uma manifestação de policiais e bombeiros na Assembleia por aumento de salário.

À época, o deputado estadual Soldado Noélio (Pros), representante da categoria na Casa, disse que haviam sido realizadas reuniões com o Governo do Estado, que não haviam surtido efeito.

"Levantamos os gastos de pessoal com segurança pública de todos os estados do Nordeste, e o Ceará é o primeiro lugar em gasto de pessoal com segurança pública dos estados do Nordeste", afirmou Camilo nesta segunda-feira.