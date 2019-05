Projeto quer proibir venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios 

Em meio à polêmica sobre a liberação de bebidas alcoólicas dentro dos estádios e arenas do Ceará, que será votada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Estado, um novo projeto de lei, apresentado pelo deputado Marcos Sobreira (PDT), quer que a proibição da comercialização, venda e porte de bebidas alcoólicas nas imediações de todos os centros esportivos do Ceará, nos dias de jogos profissionais, amadores ou qualquer evento ligado aos esportes.

O deputado Marcos Sobreira é filho da ex-deputada Mirian Sobreira, que foi secretária de Políticas Sobre Drogas, e uma das principais críticas da proposta em discussão na Assembleia desde o início deste ano, que libera as bebidas nos estádios.

A proibição de que trata a matéria de Sobreira se dará três horas antes do início do jogo até uma hora após seu término, num raio de distância de 500 metros dos limites dos estádios, arenas e centros esportivos. O descumprimento da Lei, caso seja aprovada, implicará em sanção administrativa e financeira, a ser estabelecida pela Secretaria do Esporte.

Em sua justificativa, o parlamentar afirma que o objetivo da matéria é garantir e preservar o cumprimento do Estatuto do Torcedor. “Compreendemos que o aumento da violência nos estádios de futebol, dentre sua maioria se dá pela ingestão de bebidas alcoólicas que são vendidas no entorno dos estádios de futebol, arenas e centros esportivos”, diz.