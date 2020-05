Projeto quer apagar as luzes de espaços públicos para combater aglomerações

Projeto de Lei da vereadora Bá (PP), na Câmara Municipal de Fortaleza, quer apagar as luzes de espaços esportivos públicos na Capital. A medida prevê que a ação poderá evitar a aglomeração em espaços públicos enquanto durar a situação de calamidade por conta da pandemia da Covid-19.

Caso aprovado, o texto prevê que o período de desligamento vai depender de critérios adotados pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT). O descumprimento da lei prevê o pagamento de multa. O projeto está na pauta das comissões da sessão desta terça-feira (19).

Fortaleza é uma das capitais brasileiras que mais somam casos confirmados da doença, e de mortes. Desde o dia 8 deste mês, a prefeitura da Capital e o Governo do Estado adotaram regras mais rígidas para conter o avanço das contaminações na cidade. Eles as medidas, estão limitações no deslocamento de veículos e de pessoas a pé nas ruas de Fortaleza.

O prazo do chamado 'lockdown' encerra nesta quarta-feira (20). Há expectativa se o decreto mais rígido vai ser estendido ou se a cidade voltará às regras do decreto anterior.