Projeto de Lei quer proibir aumento abusivo de preços durante a pandemia; texto tramita na AL-CE

Um projeto de lei que quer proibir o aumento abusivo de preços de produtos ou serviços durante a vigência do Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará. Caso seja aprovada, a lei deverá entrar em vigor na sua data de publicação.

O projeto de nº 66/2020, de autoria do deputado Guilherme Landim (PDT), prevê que todos os fornecedores de todo o Estado que vierem a majorar os preços sem justa causa vão sofrer "sanções administrativas aplicadas pelo Procon Estadual bem como por Procon Municipal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor".

Os deputados, inclusive, já iniciaram a votação do projeto de lei nesta quarta-feira (30), em sessão deliberativa remota.

Interrupção de serviços essenciais também é vetada

Além da proibição do aumento injustificado de preços, o projeto de lei determina ainda que as concessionárias de serviços públicos, que prestam serviços essenciais como tratamento de esgoto, fornecimento de água, energia elétrica e gás, ficam impedidas de suspender o fornecimento enquanto perdurar o Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Após o fim das restrições decorrente da pandemia, as concessionárias não poderão interromper serviços devido a possíveis inadimplências registradas no período anterior a março. Antes disso, as empresas deverão possibilitar ao consumidor a possibilidade de parcelar o débito.

Na justificativa do projeto, Landim afirma que "o Estado (em sentido amplo), por si e por suas empresas concessionárias de serviços públicos, bem como a sociedade, devem dividir com a população o ônus decorrente da pandemia".

>Covid-19 no CE: 36 cidades têm taxa de letalidade maior que Fortaleza

>650 policiais militares do Ceará estão sob suspeita da Covid-19

>Pandemia deve elevar nível de endividamento do cearense em 2020

Covid-19 no Ceará

O mês de abril se encerra, com 7.532 casos confirmados de Covid-19 e 458 óbitos provocados pela doença no Ceará, aponta a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 9h42 desta quinta-feira (30).

O Estado ultrapassou a marca dos 7 mil casos da doença, nesta quarta-feira (29), anotando, até as 16h desta terça-feira (28), diagnósticos positivos em 65 bebês de até um ano de idade.

Devido à alta incidência da Covid-19 no Ceará, o Governo federal reconheceu estado de calamidade pública no Estado, em portaria publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (30). O Ceará é o terceiro estado do Brasil a apresentar o maior número de casos do novo coronavírus, ficando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. e já está em vigor.