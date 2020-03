Projeto de lei no Senado quer adiar por 180 dias vencimento das contas de água, luz e gás

Um projeto de lei no Senado Federal quer que vencimentos das despesas de serviços básicos, como luz, água e gás, sejam adiados em até 180 dias no caso de calamidade pública por conta do novo coronavírus.

Segundo a Agência Senado, a proposta foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e tem como objetivo reduzir os gastos das famílias e de empresas com contas fixas. Dados da Organização Internacional do Trablho (OIT) apontam que a pandemia do coronavírus vai afetar a economia de forma que 25 milhões de pessoas no mundo percam o emprego.

Casos no Ceará

O Ceará registra 211 casos do novo coronavírus, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), no fim da tarde desta quarta-feira (25).

Além de Fortaleza, que apresenta 196 pessoas infectadas com o vírus, também há manifestação da doença nos municípios de Aquiraz (6), Sobral (4), Fortim (1), Mauriti (1) e Juazeiro do Norte (1). Outros dois casos são de residentes de outros estados, sendo um da capital de São Paulo e outro de Uberlândia, em Minas Gerais.

O Ceará é o estado do Nordeste a concentrar o maior número de casos confirmados de coronavírus.

Covid-19 no País

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h40 de quinta-feira (26), 2.589 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 63 mortos. A maior parte das mortes, 48 delas, ocorreu em São Paulo.