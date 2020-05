Projeto da Prefeitura aumenta despesas de combate à Covid-19 em Fortaleza

Chegou na Câmara Municipal de Fortaleza mensagem do prefeito Roberto Cláudio (PDT) que aumenta em R$ 40 milhões o valor destinado para "abertura de créditos adicionais especiais" com objetivo de ajustar os gastos com a pandemia da Covid-19 na Capital.

O Projeto de Lei, que será analisado nesta terça-feira (19) pelas comissões técnicas da Casa, prevê o aumento de limite de R$ 20 milhões para R$ 60 milhões de crédito autorizado. A matéria deve tramitar em regime de urgência.

A Prefeitura justifica a necessidade de maior quantidade no valor para as despesas ao relatar o cenário da pandemia a nível local e internacional, e destacando, ainda, que a maioria das despesas destinadas ao tratamento de infectados pelo novo coronavírus não estava prevista na Lei Orçamentária Anual do município.

O Paço Municipal explica que a mensagem não vai alterar o valor integral do orçamento, já que o acréscimo aprovado pelo Parlamento usará recursos compensatórios de outras áreas que não serão mais utilizados.

Coronavírus no Ceará

Chegou a 26.363 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Ceará, enquanto as mortes causadas pela doença subiram para 1.748. Os dados foram informados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 17h20 desta segunda-feira (18).

Ao todo, foram 107 óbitos e 2.108 casos a mais que o divulgado às 17h11 do dia anterior. A letalidade da doença, no momento, é de 6,6%.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 16.169 casos e 1.253 óbitos pela doença.