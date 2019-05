Professores cobram aprovação de projeto que garante liberdade de expressão nas escolas

Um grupo de professores se reuniu na manhã desta quinta-feira (16), em frente à Câmara Municipal de Fortaleza, para cobrar a aprovação do projeto de Lei 524/2018 que trata sobre o pleno exercício da docência. A proposta legislativa, de autoria do vereador Evaldo Lima (PCdoB), prevê a garantia de liberdade de expressão no ambiente escolar e a proteção do professor diante de casos de violência.

Os professores garantem que o projeto de Lei atende a demandas da categoria encaminhadas ao legislativo municipal. Ana Cristina, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), afirma que a proposta reafirma o direito do professor à liberdade de cátedra e que cria mecanismos de proteção ao professor contra violência. "Instalou-se nesse país uma onda de ataques à educação e aos professores que a gente está [se sentindo] inseguro nas escolas", afirmou Ana Cristina.

A matéria está parada na Comissão de Constituição e Justica (CCJ) da Câmara desde o mês passado, após pedido de vistas dos vereadores Jorge Pinheiro (DC) e Emanuel Acrizio (PRP).