Previdência: Deputados cearenses justificam seus votos na reforma

Ao longo do dia, cresceu o apoio da bancada federal cearense na Câmara dos Deputados à reforma da Previdência em discussão na Casa. Se na terça-feira (10), apenas três parlamentares se diziam favoráveis à medida, nesta quarta-feira (11) já são a favor. Os motivos incluem principalmente a importância da medida para o equilíbrio fiscal. Os adversários, por sua vez, afirmam que a matéria penaliza os mais pobres. Veja o que os parlamentares declararam sobre o tema ao Diario do Nordeste ou em suas redes sociais nas últimas semanas.

André Figueiredo (PDT): CONTRA

“Vai ser difícil comprovar tempo de contribuição com as regras colocadas na reforma e a pensão por morte também para o cônjuge sobrevivente será um maleficio sem precedentes e o povo vai sentir uma dor quando precisar se aposentar”

Idilvan Alencar (PDT): CONTRA



José Guimarães (PT): CONTRA

“Vamos ter destaques e emendas para retirar os absurdos que querem fazer contra o povo brasileiro e vamos derrotar o governo”

José Airton (PT): CONTRA



Luizianne Lins (PT): CONTRA



Moses Rodrigues (MDB): CONTRA



Capitão Wagner (PROS) – CONTRA



Denis Bezerra (PSB) – CONTRA

“O primeiro o tempo de 40 anos de contribuição para o trabalhador receber o benefício da aposentadoria integral e o outro fator é a desconstitucionalização de alguns pontos da previdência”



Heitor Freire (PSL) – A FAVOR

"Meu voto foi a favor de dar sequência à Nova Previdência. Sempre votei seguindo a orientação do nosso ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Entendo que essa matéria é prioritária e urgente"

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE) – A FAVOR

“O Brasil está parado e não dá para tirar dinheiro do Tesouro para pagar privilégios, temos que mexer em profundidade nos privilégios e nos preocuparmos com a crise no país que é profunda”

Domingos Neto (PSD) – A FAVOR



Se não aprovarmos a reforma da Previdência, em breve não haverá mais recursos para esses pagamentos. Essa é a realidade que já assistimos em alguns Estados da Federação, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Brasil inteiro não pode chegar nesse ponto! — Domingos Neto (@Domingos_Neto) 10 de julho de 2019

Eduardo Bismarck (PDT): CONTRA

Leônidas Cristino (PDT): CONTRA

Robério Monteiro (PDT): CONTRA

Célio Studart (PV): CONTRA

Pedro Bezerra (PTB) - A FAVOR

Dr. Jaziel (PL): A FAVOR

Júnior Mano (PL) – A FAVOR

Vaidon Oliveira (PROS): A FAVOR

Aníbal Gomes (DEM) – A FAVOR

AJ Alburquerque (PP) – INDECISO

Roberto Pessoa (PSDB) – A FAVOR