Previdência: Após liberação de emendas, cresce apoio dos deputados cearenses à reforma

Após o Governo Bolsonaro intensificar a liberação de emendas de deputados federais, em meio às negociações da reforma da Previdência, cresceu o apoio dos parlamentares cearenses às mudanças nas aposentadorias. Levantamento realizado pelo Diário do Nordeste mostrou que 9 dos 22 deputados do Ceará na Câmara prometem votar à favor da reforma. Até ontem, esse número era de apenas três.

Manchete da versão impressa do Diário do Nordeste desta quarta-feira mostrou que levantamento feito pela Consultoria de Orçamento da Câmara Federal registrou, do início de julho até a última segunda-feira (8), mais de R$ 175 milhões foram liberados para parlamentares do Estado, entre emendas empenhadas - ou seja, colocadas nas contas a pagar - e executadas ao Orçamento de 2018 e de anos anteriores que não chegaram a ser pagas.

O plenário da Câmara está analisando, no fim da tarde desta quarta-feira, o texto da reforma da Previdência. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, prevê que a votação em primeiro turno da reforma ocorra entre quarta e quinta-feira. Para ser aprovada, a reforma precisa de 308 votos dos 513 deputados federais.

Confira como os deputados cearenses devem votar no Plenário.

Principais regras da reforma

Idade mínima

Homens só se aposentam com uma idade mínima de 65 anos; mulheres, 62. Exige-se ainda um tempo de contribuição mínima de 20 anos (homens) e de 15 (mulheres), no setor privado, ou 25 anos para ambos, no público

Professores

Pelo parecer do relator, as professoras poderão se aposentar com 57 anos de idade e 25 de contribuição; os professores, com 60 de idade e 30 de contribuição

Transição

Propõe quatro regras de transição, com aumento de tempo de contribuição para quase todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores

Cálculo

As mudanças levam em conta a média de 100% dos salários de contribuição. Hoje, são descartados 20% das contribuições de menor valor

Alíquota

Quem recebe mais pagará alíquota maior, e a porcentagem de contribuição dos trabalhadores da iniciativa privada (regime geral) e de servidores (regime próprio) será igualada

Cronologia

20 de fevereiro: Jair Bolsonaro entrega a proposta de reforma da Previdência aos presidentes da Câmara (Rodrigo Maia) e do Senado (Davi Alcolumbre)

23 de abril: Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprova, por 48 a 18, parecer do relator Marcelo Freitas (PSL-MG) sobre a reforma

25 de abril: É instalada a Comissão Especial da reforma. Marcelo Ramos (PR-AM) é eleito presidente. Samuel Moreira (PSDB-SP) é escolhido relator

4 de julho: Comissão Especial aprova, por 36 a 13, o relatório do relator da reforma. O parecer mantém as diretrizes da proposta original do Governo