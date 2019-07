Presidente do STF faz primeira visita a Fortaleza desde posse na Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, estará em Fortaleza na quarta (24) e na quinta-feira (25) para visita institucional. Essa será a primeira vez que Toffoli, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vem ao Ceará, desde que assumiu a presidência da Corte, em setembro do ano passado.

O ministro visitará os tribunais localizados em Fortaleza com o objetivo de promover o diálogo com os operadores do Direito no Ceará e ampliar a integração do Judiciário: Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Justiça Federal.

Na quinta-feira (25), às 10h30, ele fará um pronunciamento a jornalistas na sede do TJCE.

O Ceará é o quarto estado do Nordeste a receber a visita de Toffoli. Ele já esteve em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo.