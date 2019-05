Presidente da Câmara rompe com líder do Governo Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou, na tarde desta terça-feira, o rompimento com o líder do Governo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, em uma tensa reunião do Colégio de Líderes, informou o site da revista Época.

"Vítor Hugo está excluído da minha relação porque ele compartilhou no grupo de deputados que negociar é entrar na Câmara com um saco de dinheiro", reclamou Maia.

No fim de semana, Vitor Hugo compartilhou uma mensagem dizendo que as relações políticas só funcionam na base do dinheiro, informou a publicação.

Nas últimas semanas, o Governo Bolsonaro tenta aparar as arestas com o Legislativo, principalmente para garantir o avanço da sua proposta de reforma da Previdência e sua pauta econômica. O rompimento com o líder do Governo adiciona incertezas sobre como ficará a articulação política do Palácio do Planalto no Congresso.