Prefeituras de Irauçuba e Tianguá terão eleições suplementares convocadas pelo TRE-CE

Os municípios de Irauçuba e Tianguá terão eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito, a serem realizadas no dia 27 de outubro, convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

A data e instruções para o pleito foram aprovadas pela Corte nesta terça-feira (17), através das resoluções 747/2019 e 745/2019.

Tianguá

Em Tianguá, o prefeito José Jaydson Saravai Aguiar e seu vice, Mardes Ramos de Oliveira, tiveram os diplomas anulados por unanimidade no último dia 9 deste mês, após decisão do Tribunal.

O Pleno da Corte Eleitoral rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa do então prefeito de Tianguá, que tentavam reverter a decisão de anulação dos mandatos dele e do vice, proferida em 20 de agosto.

Na ocasião, os magistrados seguiram o voto do relator, juiz José Vidal Silva Neto, e julgaram os recursos improcedentes, mantendo a decisão anterior.

José Jaydson e Mardes Ramos de Oliveira venceram as eleições suplementares para o município em junho de 2018 e tiveram os registros de candidaturas julgados pelo TRE-CE em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que já tramitava na Corte.

A iniciativa determinava a inelegibilidade por oito anos do candidato José Jaydson, devido abuso de poder econômico e político na disputa eleitoral de 2016, na qual não chegou a ser eleito. Devido esse fato, a chapa de José Jaydson não poderia ter sido eleita e, por isso, teve o diploma cassado.

Irauçuba

A perda dos mandatos do prefeito e vice-prefeito de Irauçuba ocorreu por motivos semelhantes aos de Tianguá. O pleno do TRE-CE cassou os mandatos de Raimundo Nonato de Sousa e José Pinto de Mesquita no dia 22 deste ano, por abuso de poder econômico nas eleições de 2016.