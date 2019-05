Prefeitura confirma pagamento da 1ª parcela do 13º no dia 21 de junho

O prefeito Roberto Cláudio confirmou nesta terça-feira (21) a antecipação no pagamento da primeira parcela do 13° salário dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas. O pagamento deve ser realizado no dia 21 de junho. A parcela equivale a 40% do salário.

Por meio de nota, a Prefeitura afirma que o pagamento irá beneficiar 52.339 servidores, totalizando cerca de R$91,6 milhões, em cálculos baseados na folha de pagamento do mês de abril.

“A Prefeitura de Fortaleza continua empenhada em manter o equilíbrio das contas públicas, assegurando os compromissos com os servidores, graças ao diligente trabalho do nosso Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal de Fortaleza, o Cogerffor”, afirmou o prefeito Roberto Claudio.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário somado aos proventos dos servidores referentes a maio e junho, segundo a Prefeitura, devem injetar mais de R$ 663 milhões na economia local durante o mês de junho.