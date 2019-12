Prefeito de Granjeiro assassinado a tiros é enterrado em Várzea Alegre

O prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, o “João do Povo”, assassinado a tiros enquanto caminhava pelas ruas da cidade, foi enterrado no município de Várzea Alegre, na tarde desta quarta-feira (25). O político foi velado na Câmara Municipal da cidade onde o crime aconteceu antes de seguir para a cidade vizinha.

Familiares e dezenas de pessoas participaram do cortejo pelas ruas de Várzea Alegre até o cemitério onde o político foi enterrado. O gestor era proprietário de dois estabelecimentos comerciais e uma pousada na cidade.

João do Povo foi morto no início da manhã desta terça-feira (24), próximo à parede do Açude Junco, onde foi atingido por tiros nas costas. Suspeitos em um carro e uma motocicleta foram flagrados por câmeras de segurança fugindo do local após o crime.

Posse do vice

Vereadores da cidade de Granjeiro devem definir nesta quinta-feira (26) como será a posse do atual vice-prefeito Ticiano Tomé (PSDB). João do Povo e Ticiano haviam rompido após o grupo político do vice fazer denúncias contra o gestor.

Prefeito João Gregório Neto foi enterrado no município de Várzea Alegre após ser assassinado em Granjeiro. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Granjeiro

João do Povo era suspeito de movimentar cerca de R$ 26 milhões na conta de um parente beneficiário de aposentadoria rural, num período de dois anos, segundo as investigações da Operação Bricolagem, relativas a fraudes em licitações para construção de escolas. Um dos mandados foi cumprido em sua casa, onde foram encontrados R$ 213 mil em espécie, guardados em caixas de sapato.