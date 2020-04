Prefeito convoca vereadores para ajudar na conscientização sobre risco de aglomerações

O prefeito Roberto Cláudio se reuniu nesta terça-feira (14) com os vereadores de Fortaleza por meio de videoconferência. A intenção do encontro foi avaliar novas medidas no combate ao novo coronavírus na Capital, além de tirar dúvidas dos vereadores quanto as iniciativas em andamento. Dentre as ações, o prefeito pediu a contribuição dos parlamentares para a disseminação de informações nos bairros e comunidades de Fortaleza sobre a importância do isolamento social neste momento.

“A nossa maior preocupação é que, hoje, nós já registramos casos de Covid-19 em praticamente todos os bairros de Fortaleza, inclusive naqueles que têm grande adensamento populacional, o que facilita a propagação do novo coronavírus”, afirmou o prefeito.

O foco deve ser na conscientização da população nos bairros mais afastados, para evitar aglomerações. Apesar de Fortaleza ser a cidade cearense com maior número de casos, muitos fortalezenses têm voltado às ruas e desrespeitado as orientações de distanciamento social. Esta é a forma mais efetiva, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Ministerio da Saúde e autoridades sanitárias do mundo inteiro, de prevenir o contágio pelo coronavírus.

"Temos o compromisso de cada vereador, que é liderança nos bairros da cidade, de trabalhar junto à população, dentro de cada bairro, para assegurar o cumprimento às orientações do isolamento social. Vamos buscar essa prevenção inicialmente dentro dos bairros e depois vamos atuar para evitar o contágio em deslocamentos interbairros”, afirmou o prefeito.

A reunião, iniciada pela manhã e que continua ao longo da tarde desta terça, conta com a presença de 28 parlamentares, que puderam tirar dúvidas sobre as medidas adotadas pelo Executivo com a secretária municipal da Saúde, Joana Maciel, o médico epidemiologista Antonio Lima Neto, também da Secretaria da Saúde de Fortaleza.

Entre os pontos discutidos, os dados quanto ao avanço da pandemia em Fortaleza, as ações colocadas em andamento pelo Executivo quanto a crise e medidas a serem tomadas com a ajuda da Câmara Municipal de Fortaleza.