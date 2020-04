Prefeita estende 'toque de recolher' em Guaramiranga por causa de coronavírus

A prefeita de Guaramiranga, Roberlandia Ferreira (PDT), prorrogou "toque de recolher" aos cidadãos do município até zero hora do próximo dia 13 de abril, por causa do coronavírus. A medida consta em decreto publicado na última segunda-feira (30).

Até a data estabelecida, diz a Prefeitura, só fica permitida a circulação de pessoas em casos "extremamente justificáveis". O mesmo decreto prorroga também até 13 de abril o fechamento do comércio em Guaramiranga, exceto alguns estabelecimentos colocados no decreto municipal anterior.

Aulas

As férias escolares de julho deste ano nas escolas públicas de Guaramiranga foram antecipadas para este mês, mantendo assim a suspensão das aulas. Com isso, a Prefeitura concedeu férias aos servidores municipais da educação.

Serviço público

A Prefeitura estendeu, ainda, o ponto facultativo aos servidores públicos de Guaramiranga até o próximo dia 13, mantendo o funcionamento dos serviços considerados essenciais.