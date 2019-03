PPS muda de nome: "A palavra socialista não nos representa", diz presidente do partido em Fortaleza

O presidente do Partido Popular Socialista (PPS) em Fortaleza, Michel Lins, afirmou nesta quarta-feira (20) que o partido irá mudar de nome. Segundo o vereador, o termo 'socialista' não representa o partido. O consenso entre a maioria dos delegados é que a legenda seja renomeada de 'Cidadania'.

"O nome socialismo não representa o sentimento hoje da sociedade. É um modelo que não vingou", afirmou Michel Lins.

Além do nome, o partido também deve alterar seu Estatuto.

Michel Lins afirmou que a ideia de trocar o nome do partido vem desde o ano passado, mas não ocorreu devido ao período eleitoral, pois poderia ser considerada uma ação "eleitoreira".

'Cidadania' e 'Liberdade' são os termos mais cotados para a nova denomidação da sigla, sendo o primeiro o mais aceito entre a maioria dos delegados do partido.

De acordo com o líder do PPS na Capital, a mudança na denominação ocorre para que a legenda possa "se adequar ao novo sentimento do país". Ainda segundo ele, "os partidos que não se adequarem a esse movimento estão fadados a morrer".

A definição do novo nome deve ocorrer no Congresso Extraordinário Nacional do partido, marcado ocorrer na sexta-feira (22) e no sábado (23).