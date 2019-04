Porta-voz da Presidência sugere que brasileiro faça reverência semanal à bandeira

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, conclamou nesta sexta-feira (29) a sociedade brasileira a homenagear a bandeira nacional "ao menos uma vez por semana".

"Gostaria muito que toda a sociedade tivesse a disponibilidade e o patriotismo de prostrar-se diante da bandeira ao menos uma vez por semana para caracterizar, por meio desse gesto, o seu apreço à soberania que essa bandeira representa e a importância de nós termos uma sociedade democrática e livre", afirmou Rêgo Barros.

O porta-voz deu a declaração ao ser questionado sobre um vídeo publicado nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro na sexta (29), em que o mandatário participa da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada.

A fala do porta-voz ocorre ainda na semana em que Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que seja comemorado o golpe militar de 31 de março de 1964. Após ser dado o comando, a pasta divulgou em seu site uma ordem do dia, a ser lida nas unidades militares, cujo conteúdo ignora o aspecto autoritário do regime militar e as violações do período (1964-1985), como a tortura de opositores e a censura às artes e à imprensa.

Na quinta (28), diante da repercussão negativa do caso, Bolsonaro mudou o tom e disse que sua ideia não era a de comemorar, mas de rememorar o movimento golpista.

O caso, no entanto, desatou reações.

A juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal em Brasília, proibiu nesta sexta o governo de promover as celebrações ao golpe militar.

Questionado sobre a decisão judicial, Rêgo Barros disse que o governo não iria comentar. "O que nós tínhamos de falar ao longo da semana, nós já falamos. Não temos mais nada para comentar", disse.

Ele disse ainda que na data de 31 de março Bolsonaro estará em deslocamento, a caminho de Israel, indicando que o presidente da República não deve participar presencialmente de alguma eventual comemoração.