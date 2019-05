População de Cascavel escolhe novo prefeito, neste domingo

A cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, realiza ao longo deste domingo (5) eleição suplementar que vai decidir prefeito e vice do município. O pleito acontece após a cassação do mandato da ex-prefeita Francisca Ivonete Mateus Pereira (PDT) e do vice, Waltemar Matias de Sousa (PDT), por crimes de abuso do poder econômico e político.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 52.470 mil eleitores devem ir às urnas, que foram distribuídas em 203 seções de 79 locais de votação. Na disputa, três chapas concorrem ao cargo elegendo seus candidatos. São eles: Ana Paula Real Dantas, candidata a prefeita, e Juliana Pompeu, candidata a vice; José Isaias de Lima, candidato a prefeito, e Talita Castro, candidata a vice; e Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro, candidato a prefeito, e Lurdenis, candidato a vice.

A votação, até o momento da publicação desta matéria, ocorre sem qualquer transtorno e com tranquilidade. Eleitores não encontraram dificuldades para votar. O prefeito e vice escolhidos neste domingo terão mandato até 2020.

Esta é a 6ª eleição suplementar realizada pelo TRE em menos de um ano no Ceará, relativa ao pleito de 2016. Em junho de 2018, os eleitores voltaram às urnas para a escolha do prefeito e vice dos municípios de Tianguá, Frecheirinhas, Umari e Santana do Cariri. Em outubro do mesmo ano, no dia das votações gerais, os eleitores de Croatá também tiveram que escolher novo prefeito e vice.