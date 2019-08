Polícia prende suspeito de vender ternos falsificados a políticos no Rio

Na semana passada, João de Sá Marques entrou no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, dizendo que era um mero comerciante português que oferecia a comodidade de entregar ternos de grife, vindos diretamente do exterior, na mão dos clientes.

Deu certo. O discurso conquistou assessores do próprio vice-governador fluminense, Cláudio Castro (PSC), que acabaram comprando algumas peças, de marcas caras como Hugo Boss e Giorgio Armani, pela bagatela de R$ 1.500 a R$ 2.000.

Marques estava habituado a circular entre políticos cariocas. Afinal quem o indicou aos colegas do Executivo foi o líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio, o deputado estadual Márcio Pacheco (PSC), dizendo a eles que o vendedor costumava zanzar pela casa e fornecer as roupas a vários parlamentares.

Acontece que Marques foi preso nesta quinta-feira (1º), acompanhado da mulher, com 40 ternos falsificados no centro do Rio. Segundo a investigação, ele comprava as peças num lugar bem longe de Portugal: a rua 25 de Março, referência do comércio popular em São Paulo.

O preço que ele pagava pelos ternos também estava distante do que cobrava dos clientes -a polícia fala em menos de R$ 200. Depois, Marques realizava a delicada operação de trocar as etiquetas pelas das grifes internacionais e multiplicava os lucros revendendo as roupas por até R$ 3.000.

Os valores ainda giravam muito abaixo dos cobrados pelos modelos originais das marcas, em torno de R$ 15 mil a R$ 20 mil, de acordo com o delegado Maurício Demétrio, titular da unidade especializada em crimes contra a propriedade imaterial.

Após a prisão ser divulgada pela TV Globo, nesta quinta, a reação dos políticos foi de surpresa. O vice-governador, que fez questão de frisar que não comprou nada, divulgou logo uma nota dizendo que "se comprovada a origem hostil dos produtos, cada um de seus assessores devolverá imediatamente as peças adquiridas".

Sublinhou que todos os assessores compraram com cartão de crédito, "reforçando assim a conduta ilibada dos mesmos que não sabiam a possibilidade de origem espúria dos produtos".

Já o deputado Márcio Pacheco se disse vítima da situação assim como outros políticos. Também ressaltou que não sabia da origem falsa dos produtos e que vai devolver os ternos e auxiliar nas investigações.