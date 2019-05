Polícia investiga motivação de atentado contra prefeito de Cascavel

A Polícia Civil investiga as motivações do atentado sofrido pelo prefeito eleito de Cascavel, Tiago Ribeiro, na última segunda-feira (6). Francisco Célio da Silva, de 50 anos, foi preso por tentativa de homicídio após tentar agredir o prefeito com uma faca. O gestor municipal caminhava pela feira da cidade, acompanhado de eleitores e apoiadores, quando sofreu a tentativa de agressão.

Segundo o delegado Josafá Araújo, responsável pelo caso, o acusado alegou que não tinha a intenção de agredir o prefeito e que estava no local apenas para trocar a faca por drogas. Ele disse ainda que tentava atravessar a feira quando foi abordado pelos apoiadores do prefeito. A versão, no entanto, diverge com o relato das testemunhas.

As alegações feitas pelo acusado estão sendo averiguadas, mas a possibilidade de motivações políticas não foi descartada.

Francisco Célio possui antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça. Ele está preso na Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Tiago Ribeiro foi eleito com 41,8% dos votos válidos nas eleições suplementares realizadas no domingo (5).