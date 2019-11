Poder Legislativo aprova projeto que cria 600 vagas no IJF

Foi aprovada nesta terça-feira (19) a criação de 600 vagas em diversas área de atuação no Instituto José Frota (IJF). Para algumas categorias, ainda não definidas, há a previsão de novos concursos.

De acordo com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), além das 600 vagas criadas por lei na Câmara, serão somadas também outras 71 vagas já existente no IJF, totalizando 671.

Há vagas para médicos, advogados, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros. Algumas áreas terão convocados profissionais de cadastros reserva de concursos anteriores. Para as que não se enquadrarem nesse formato, será realizado novo certame.

Do total, 495 servidores serão convocados do cadastro reserva e 176, por meio de concurso a ser realizado em 2020. Ainda em 2019, a previsão é de convocar 341 novos servidores, todos do cadastro reserva: 98 médicos + 82 profissionais de outras áreas de nível superior + 161 profissionais de nível médio, afirma a Sepog.

Para 2020, segundo a Secretaria, serão convocados mais 330 servidores. Desse total, 154 serão do cadastro reserva e outros 176 de novo concurso, ainda a ser lançado. Não foram informadas as categorias específicas.

Dentre as 600 vagas, no entanto, há apenas uma para terapeuta ocupacional, o que gerou críticas na Câmara. A vereadora Cláudia Gomes (PTC) pediu à Prefeitura audiência para tratar do aumento das vagas, posteriormente. Segundo ela, não houve intervenção durante a tramitação para não atrapalhar a criação das demais vagas.

O líder do prefeito Roberto Cláudio (PDT) na Câmara, Ésio Feitosa (PDT), disse que a Prefeitura tem feito estudos sobre a necessidade de profissionais em cada área e a capacidade do poder público em custear a abertura de vagas. "A ampliação da rede é uma necessidade e não se esgota agora", disse Feitosa.

Confira o total de vagas por função aprovadas na Câmara:

Médico plantonista: 135

Médico diarista: 12

Advogado: 3

Assistente social: 12

Enfermeiro: 115

Cirurgião dentista: 7

Farmacêutico bioquímico: 3

Farmacêutico hospitalar: 12

Fisioterapeuta: 24

Fonoaudiólogo: 6

Nutricionista: 6

Psicólogo: 15

Terapeuta ocupacional: 1

Técnico em enfermagem: 210

Técnico em higiene dental: 5

Técnico em imobilização ortopédica: 20

Técnico em radiologia: 10

Técnico em laboratório de análises clínicas: 4