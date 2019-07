PM mata homem após briga por poltrona no cinema em MS

Um policial militar matou um homem dentro de um cinema nesta segunda-feira (8) em Dourados (230 km de Campo Grande) após uma discussão sobre as poltronas na qual estavam sentados. O bioquímico Júlio Cesar Cerveira Filho foi ao cinema do shopping Avenida Center junto com a sua filha de 16 anos para assistir ao filme ao filme "Homem-Aranha: Longe de Casa".

No meio da sessão, ele discutiu com o policial militar Dijavan Batista dos Santos, que estava no cinema acompanhado pelos filhos de 10 e 14 anos.

Após discutirem dentro do cinema, os dois homens começaram a trocar agressões mútuas, momento em que o policial sacou sua arma e deu dois tiros em Júlio Cesar Cerveira Filho. Ele morreu no local.

Dezenas de crianças estavam no cinema e presenciaram o crime. Após o episódio, a sala foi esvaziada e o shopping fechado.

Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamentou a morte do bioquímico e informou que instaurou inquérito policial militar para investigar o caso: "O militar encontra-se detido em flagrante e seguirá os trâmites normais da investigação como qualquer cidadão".