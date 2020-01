Plano de ascensão salarial deve beneficiar 8 mil servidores estaduais da Saúde

Cerca de 8 mil servidores da saúde estadual devem ser beneficiados pelo plano de ascensão funcional do Governo do Estado. Uma proposta, com o planejamento da medida, foi concluída nesta segunda-feira (20), em trabalho conjunto da Secretaria da Saúde (Sesa) e da Secretaria de Planejamento do Ceará (Seplag).

O plano de ascensão funcional deve ser anunciado em breve pelo governador Camilo Santana. O objetivo do secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, é começar a implantar o benefício neste ano. A conclusão do processo está prevista para 2022.

"Vai ser feita a ascensão de 2019 para 2020, por ser o atual período. Depois, nós vamos corrigir os anos anteriores a partir de 2011. Esse processo de correção é que deve ser concluído até 2022. Nesse ano, a gente já quer fazer a de 2019 para 2020. São ascensões funcionais que vão ser feitas de forma progressiva, até 2022", explica o secretário.

Dr. Cabeto afirma, ainda, que a proposta pretende corrigir os salários dos servidores da Secretaria de Saúde. "A correção é salarial, não de cargo. É como se fosse uma escala do plano de carreira. Faz parte do processo de valorização do trabalho", detalha.

Por de tratar de reajuste de salário, que mexe com o orçamento do Estado, o plano não pode ser implementado imediatamente uma vez que precisa do aval da Assembleia Legislativa do Ceará. De férias, o governador Camilo Santana deverá encaminhar o projeto ao Leigislativo nos primeiros dias de fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. A expectativa é de que os deputados votem o projeto em regime de urgência.