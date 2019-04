Paulo Guedes intensifica articulação pró-reforma com bancadas dos partidos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, intensificou nesta terça-feira (2) a articulação pró-reforma da Previdência com bancadas dos partidos na Câmara dos Deputados. O PSD foi o primeiro convidado na série de reuniões convocadas por Guedes. O encontro aconteceu pela manhã, com a participação de 12 parlamentares da legenda. À tarde foi a vez dos deputados do PSL, legenda do presidente Jair Bolsonaro, que já fechou questão a favor da reforma.

Presente na reunião, o deputado federal Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada cearense, avaliou como “muito boa” a iniciativa do ministro Guedes. “Eu considero que foi muito boa. Uma coisa que partiu dele. Teoricamente, um ministro técnico, ele esperaria que a parte política fosse feita pela área da política. Mas ele tomou a iniciativa, um movimento positivo que ele tá fazendo”, comentou.

Sensibilizar bancada

Segundo Domingos, a equipe econômica do Governo tentou sensibilizar a bancada sobre a importância das mudanças nas regras da aposentadoria. Na reunião, Guedes citou implementos, como “um pacote de medidas positivas que vão vir na área de simplificação tributária, reforma tributária, desburocratização, cair o preço do gás, pacto federativo”.

Os integrantes do PSD fizeram sugestões pontuais ao projeto e à condução do assunto com as bancadas. Ouviram do próprio ministro a necessidade de uma melhor articulação com o Congresso. “A entrada dele desmistifica uma parcela de imagem do Governo, de certa forma, que colocou como uma área negativa a relação política. Ele, ministro, desmistificando isso, é muito positivo”, destacou Domingos Neto.