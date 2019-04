Paulo César Norões: Seminário no Senado contra o aborto

Eduardo Girão (PODE) nunca escondeu que é absolutamente contra o aborto. Ao contrário, sua campanha ao Senado teve como principal bandeira o direito à vida. O que o deixa bem à vontade para se posicionar contra a permissão do aborto nos casos em que a mãe tenha contraído o vírus zika, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n° 5582, que está na iminência de ser julgada no Supremo Tribunal Federal.

Por iniciativa do senador cearense e do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o ex-jogador Romário, a CAS vai realizar na próxima quinta-feira (25/4) o “Seminário Em Defesa da Vida”. Para Girão, a possibilidade de aborto de bebês com potencial de microcefalia daria espaço para uma aceitação da discriminação de pessoas com necessidades especiais antes mesmo do nascimento.

Segundo a doutora em microbiologia e professora da Universidade de Brasília (UnB), Lenise Garcia, a microcefalia é de difícil diagnóstico intrauterino e mesmo depois de nascido os dados são “extremamente controversos sobre a condição do bebê, e nem nesse período há certeza”. A Dra. Lenise lembra ainda que é de apenas 1% a chance da criança nascer com microcefalia por influência do vírus. “ Mesmo que seja afetada, o fato de ela nascer com deficiência não é motivo para que seja abortada”, argumenta.

Decisão

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de revogar decisão dele mesmo e suspender a censura imposta aos sites O Antagonista e da revista Crusoé foi uma vitória do bom senso e uma derrota para o presidente da Corte, Dias Toffoli. Não que Moraes tenha mudado de ideia. Na verdade se vergou às críticas vindas de todos os lados, inclusive e principalmente do Ministério Público e até de colegas do Supremo.

Liberado

Pressionado pelas críticas por conta do inquérito para apurar fake news, ofensas e ameaças contra o Supremo, e numa tentativa de diminuir o desgaste do STF, Dias Toffoli aproveitou e liberou entrevistas do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo e outros veículos, derrubando decisão anterior do ministro Luiz Fux.

Foi, viu e gostou

Prefeito Roberto Cláudio foi ver de perto o funcionamento das novas instalações do Instituto Doutor José Frota, nos dois andares já liberados do IJF2, que está sendo erguido pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Governo do Estado. Ali, já funcionam mais de 100 novos leitos que são utilizados para melhorar o atendimento no principal hospital de urgência e emergência do Ceará - hoje metade dos pacientes vem do interior. Ainda neste ano, o IJF2 deve colocar em funcionamento nove novas salas cirúrgicas, o que vai permitir praticamente dobrar o número de salas de cirurgia, e também novas salas de pós-operatório.

Homenagem

Pinto Martins, que dá nome ao aeroporto de Fortaleza, terá um dia pra chamar de seu. Por inciativa do deputado Romeu Aldigueri (PDT), a Assembleia Legislativa aprecia Projeto de Lei de sua autoria que institui um dia de homenagem ao aviador camocinense. 15 de abril, o dia em que ele nasceu.