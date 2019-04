Paulo César Norões: Brasil de cima diverge do Brasil de baixo

A divisão ideológica escancarada no resultado das eleições de 2018, onde a esquerda manteve o domínio apenas no Nordeste, vem sendo mantida nas ações dos eleitos, este ano. Enquanto os governadores nordestinos são críticos à reforma da Previdência proposta pelo Planalto, seus colegas do Sul e Sudeste caminham na direção oposta. No último sábado, eles se reuniram em São Paulo e assinaram documento em defesa da aprovação do projeto de reforma da Previdência que tramita no Congresso. Estavam lá o anfitrião João Doria Filho (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Carlos Moisés (Santa Catarina). Os governadores do Rio de Janeiro e do Paraná foram representados por seus vices, Cláudio Castro e Darci Piana, respectivamente. O movimento dos governadores do Sul e Sudeste é bastante representativo. Juntos, esses estados respondem por 70% o PIB nacional

Mansueto em Fortaleza

Empresariado e classe política terão a chance de se aprofundar no tema “Ajuste Fiscal e Retomada do Crescimento”, com o secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, que estará em Fortaleza no dia 13 de maio, em evento promovido pela VSM Comunicação, e organizado pela VC Eventos. A ação faz parte do ano comemorativo pelas três décadas de atuação da agência, a pioneira no segmento no Ceará.

Causa animal em alta

Eleito semana passada presidente da Subcomissão Permanente em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado federal Célio Studart (PV) apresentou na quinta (25) mais três projetos de lei relacionados a esta bandeira. Um deles cria o Fundo Nacional de Proteção Animal, com o objetivo de financiar políticas e ações que busquem proteger e garantir direitos dos bichos. Outra proposta institui o selo “Livre de Crueldade” para certificar oficialmente produtos e marcas que não façam testes em animais. O último proíbe a retirada de abrigos provisórios de animais em logradouros públicos. Desde o início do mandato, Célio já protocolou 29 projetos de Lei relacionados à causa animal.

No mesmo caminho

Por sua vez, a vereadora Larissa Gaspar (PPL) enviou aos parlamentares cearenses, estaduais e federais, pedido de auxílio para destinação de recursos, por meio de emendas individuais e/ou de bancada, para a construção e aparelhamento de um hospital veterinário público e para a ampliação do Programa Vetmóvel, em Fortaleza, disponibilizando pelo menos uma unidade para cada regional. Larissa quer criar uma rede de assistência médica veterinária que garanta uma política pública de controle populacional de animais, por meio de castrações, e de prestação adequada dos serviços públicos gratuitos de diagnóstico e de tratamento de variadas zoonoses.

Excedente

G1, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública criaram o Monitor da Violência. O estudo descobriu que existem no Brasil, hoje, 415 mil vagas nos presídios, porém, há 708 mil presos. O excesso é de 70%. No Ceará, são 13 mil vagas para 23 mil detentos atrás das grades.