Paulo Cesar Norões: Aprovação de reformas sob risco

Não surpreendem - ou, pelo menos, não deveria - as polêmicas geradas por Jair Bolsonaro, seus filhos, e a ala ideológica de seu governo. São muitas, praticamente diárias, com prejuízos para as pautas que tramitam no Congresso. E por que não deveriam surpreender? Porque essa sempre foi a forma de atuar do Capitão. E nem a relevância ou a formalidade do cargo fazem com que ele mude a postura. É coerente, tudo bem, mas vai corroendo o capital político acumulado na votação maciça na eleição do ano passado. Tudo isso é combustível à oposição. Mas, isso nem é o pior. Afinal, não se espera mesmo que a oposição vá ajudar o Governo. O problema maior são aqueles parlamentares adeptos do toma-lá-dá-cá. Estes aproveitam o momento conturbado para encurralar o Governo. E, como Bolsonaro não negocia nos termos deles - no que está certo, aliás - está feito o impasse que pode inviabilizar de vez as reformas prometidas.

Verba federal

O deputado Pedro Bezerra (PTB), resgatou projeto de R$ 15 milhões para abastecimento de água em senador Pompeu, atendendo o prefeito Maurício Pinheiro. A assinatura do convênio será na próxima sexta-feira, 24 em senador Pompeu com toda pompa. Senador Pompeu é o primeiro município do Ceará a faturar dinheiro no complicado governo Bolsonaro.

O deputado federal Junior Mano (PR), que integrou a delegação brasileira no Vietnã, chefiada pela ministra da agricultura, Teresa Cristina, voltou muito bem impressionado. Para ele, a viagem foi bastante produtiva. “Tivemos importantes reuniões com grandes investidores locais e o primeiro ministro do país, onde foi proposta a abertura internacional para exportação de carne e frutas do Brasil. Sem dúvida, é um passo importante para fortalecer a nossa economia, principalmente, os setores produtivos”, disse Mano. A visita serviu também para celebrar os 30 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Vem aqui

Ministra Tereza Cristina, aliás, confirmou presença no 23o Seminário Nordestino de Pecuária - Pecnordeste, no dia 13 de junho, no Centro de Eventos. Amanhã será apresentada a programação do evento, na sede do Sistema FAEC/ SENAR.