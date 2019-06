ParlaNordeste quer mudanças na proposta da Previdência e obras contra seca

Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste se reuniram em Salvador, nesta sexta-feira (7), e assinaram uma carta defendendo pautas em comum. O ParlaNordeste quer, através do ato político, sensibilizar o Governo Federal em relação a pautas como a reforma da Previdência e as obras contra a seca.

Representando o Ceará, o deputado José Sarto (PDT), presidente da Assembleia, lembrou que a movimentação do legislativo acabou interrompendo uma possível inclinação do Palácio do Planalto de enfraquecimento do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), como fusão ou privatização.

"Entre os encaminhamentos, os mais importantes, estão a defesa da revitalização do São Francisco. E isso serve como exemplo para nós a luta que travamos com relação ao Banco do Nordeste do Brasil", relembra Sarto quando houve encontro do ParlaNordeste no Ceará.

O documento assinado reúne pautas comuns aos estados nordestinos. Além de Ceará e Bahia, também participaram do evento e assinaram a carta representantes de Piauí, Paraíba, Maranhão, Sergipe e Alagoas. Sarto, que é secretário-geral do ParlaNordeste, afirmou que a reforma da Previdência precisa preservar os trabalhadores rurais e manter o BPC.

No encontro, ficou definido ainda que a próxima reunião ocorrerá no início de agosto em Sergipe. A Carta de Salvador é resultado do 4° Encontro de Presidentes das Assembleias do Nordeste.