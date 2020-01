Parlamentares católicos planejam frente cristã conjunta

O deputado Francisco Júnior (PSD-GO), líder da frente parlamentar Católica Apostólica Romana, afirma desejar que a sintonia com a bancada dos evangélicos seja maior. "Ainda não existe uma sintonia tão grande, mas eu quero que ela exista. A maioria dos valores que defendemos são cristãos, não são propriedade nem do católico e nem do evangélico", afirmou Júnior ao jornal O Estado de S. Paulo.

Para o deputado, a afinidade de pautas, principalmente aquelas ligadas aos costumes, gera uma atuação comum. "Os deputados se conhecem e, mesmo sem articulação, acabam indo na mesma direção."

Coordenador da frente evangélica, Silas Câmara também se diz favorável à criação de uma única frente cristã, mas exige empenho por parte dos deputados católicos nessa articulação. "Eles podem construir isso conosco. Podemos sim avançar para uma frente cristã comum."

Juntas, as frentes parlamentares Evangélica e Católica reúnem 311 deputados, dos quais 98 estão presentes em ambos os grupos, segundo levantamento feito pelo Estado.

A atuação da frente católica até aqui tem se destacado em pautas que atentem contra a defesa da vida e da família. Segundo Júnior a frente visa aumentar a "interlocução entre o voto católico e o Legislativo" em pautas maiores, como a reforma trabalhista, em que atuaram em aspectos como a aposentadoria para viúvas e pessoas com deficiência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.